Xiaomi zdradza sekrety Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra — maksimum możliwości chińskiego producenta

Z Ultrami Xiaomi od lat jest tak, że mają niemal każdy parametr podkręcony choć trochę by pokonać na papierze Galaxy S Ultra danej generacji, a potem ostatecznie niewiele tego sprzętu trafia na rynek. Chyba najbardziej kuriozalny był Xiaomi 11 Ultra, w przypadku którego co ranking polecanych telefonów pytaliśmy o dostępność — trudno było polecać telefon, którego fizycznie nie było w Polsce.

Xiaomi 15 Ultra na papierze prześciga Galaxy S25 Ultra o kilka długości

To typowo fotograficzny smartfon, więc to na tych aspektach się skupił. Konfiguracja sensorów przedstawia się następująco: - 50 Mpix – aparat główny (1/0,98”, 23 mm, f/1.63) - 50 Mpix – obiektyw ultraszerokokątny (14 mm, f/2.2) - 50 Mpix – teleobiektyw (70 mm, f/1.8) z trybem tele-makro (10 cm) - 200 Mpix – peryskopowy teleobiektyw (1/1.4”, 100 mm, f/2.6) z in-sensor zoom i bezstratnym powiększeniem przy ogniskowych 200 mm i 400 mm.

Trzeba przyznać, że zestaw aparatów jest imponujący, a według deklaracji szefa firmy uzyskamy tym samym powiększenia od 0,6x do 17,3x. Warto przy tym pamiętać, że maksymalne powiększenia to efekt pracy hybrydowej — powiększenia optycznego 4x i wycinania fragmentów obrazu z matrycy 200 Mpix.

Smartfon ma także wyznaczyć nowy standard w mobilnej fotografii nocnej poprzez zastosowanie „ultra-czystego systemu optycznego” - cokolwiek będzie to oznaczało w praktyce. Po stronie wad należy natomiast zauważyć, że producent zrezygnował ze zmiennego otworu przysłony, co może owocować zbyt płytką głębią ostrości w niektórych sytuacjach. Xiaomi jednocześnie ogłosiło, że kończy współpracę z DXOMark i skupi się na testowaniu sprzętu we własnym zaawansowanym laboratorium Xiaomi Imaging Lab.