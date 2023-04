Na Xboksie pograsz padem ze śmieci. Dosłownie

Microsoft wypuszcza nowy kontroler dla konsoli Xbox. Do jego produkcji wykonano materiały pochodzące z recyklingu.

Ile różnych wersji kontrolerów do konsoli Xbox mamy na rynku? Jak widać nadal za mało, ponieważ Microsoft właśnie zaprezentowal kolejną. Ta jedna jest jednak wyjątkowa.

Microsoft stworzył pada z recyklingu

Nowy Xbox Wireless Controller Remix Special Edition wykonany jest częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu. Producent chwali się, że wykorzystane tworzywa pochodzą m.in. ze starych płyt CD, butelek po wodzie, a także innych, zużytych padów.

Nowy kontroler utrzymany jest w charakterystycznej brązowo-zielonej kolorystyce, która ma się kojarzyć z kolorami ziemi. Czy jest to ładne? Kwestia sporna. Jedno jest pewne: Microsoft nie chce nam dać zapomnieć, że kontroler, który mamy w rękach jest "ekologiczny".

Oczywiście cynik mógłby się przyczepić, dlaczego firma robi tak wielkie halo, kiedy ilość zrecyklingowanego materiału w nowym akcesorium to prawdopodobnie śmiesznie niski odsetek wszystkich materiałów wykorzystanych do jego produkcji. Albo tego, że taką troskę o środowisko widzimy wyłącznie w przypadku specjalnej edycji kontrolera zamiast w całej linii produktowej. Mimo to wszystkie kroki w trosce o środowisko zasługują na pochwałę i trzymamy kciuki, że w przyszłości będą dla Microsoftu czymś więcej niż tylko chwytem marketingowym.

Cena i dostępność

Nowy kontroler jest aktualnie dostępny w przedsprzedaży na stronie producenta, gdzie zapłacimy za niego 399 zł. Datę premiery urządzenia przewidziano na 18 kwietnia 2024.

Zobacz: Dobre wieści dla posiadaczy konsol Xbox Series X i S. Będzie taniej

Zobacz: Xbox Game Pass - 8 gier wypada z obiegu. Wiemy, jakie je zastąpią

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft