Xbox One jest martwy. Nie będzie więcej gier

Jeśli masz konsolę z serii Xbox One i liczyłeś na nowe gry, to się przeliczyłeś. Konsola właśnie dokonała żywota.

Stało się to, co musiało się stać. Microsoft, ustami Matta Booty, ogłosił zakończenie wsparcia dla konsol poprzedniej generacji. Amerykanie nie będą robić więcej gier na serię Xbox One.

Xbox One nie dostanie nowych gier

Matt Booty, który w Microsofcie jest szefem wszystkich studiów deweloperskich należących do firmy, przyznał, że w pełni skupiają się na nowej generacji konsoli, czyli Xbox Series X/S oraz PC-tach. Firma z Redmond nie ma w planach żadnych nowych gier na urządzenia 8. generacji. Wyjątek stanowi Minecraft, który nadal będzie wspierany na starszych sprzętach.

To oczywiście zła informacja dla wszystkich posiadaczy Xboxów One, ale należało się tego spodziewać. Od premiery nowej generacji konsol minęło już 2,5 roku i w którymś momencie trzeba zapomnieć o starszych urządzeniach i zacząć myśleć o przyszłości. A Microsoft ma o czym myśleć, bo w ostatnich 2 latach głośnych produkcji na Xbox Series X/S było jak na lekarstwo.

Natomiast sytuacja posiadaczy Xboxów One nie jest aż tak zła. Przede wszystkim nie można wykluczyć, że inni deweloperzy wciąż będą robić gry na konsole poprzedniej generacji. Dla przykładu Blizzard wydał dla nich Diablo IV. Poza tym mogą też skorzystać z usługi Xbox Game Pass Ultimate, w ramach której możliwe jest granie w gry z nowej generacji w chmurze.

