Nowy Xbox zadebiutuje dużo szybciej, niż myśleliśmy

Microsoft chce wyprzedzić Sony i dużo wcześniej zaprezentować nową generację konsoli Xbox. Ta ma zadebiutować już za 2 lata.

Konsole aktualnej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X/S — zadebiutowały pod koniec 2020 roku. Są z nami dopiero 3,5 roku, więc są mniej więcej w połowie swojego cyklu życia. Kolejnych modeli powinniśmy spodziewać się dopiero w 2027 albo nawet 2028 roku. Jednak Microsoft może przyspieszyć cały proces. Z plotek wynika, że Xbox nowej generacji zadebiutuje dużo szybciej.

Kiedy nowy Xbox?

Interesujące informacje przekazał TheGhostoHope, który zazwyczaj ujawniał plotki na temat serii Call of Duty. Twierdzi on, że z zaufanego źródła usłyszał, iż premiera nowej generacji Xboxa ma zostać przyspieszona. Konsola ma trafić do sprzedaży pod koniec 2026 roku, a jednym ze startowych tytułów ma być właśnie nowa odsłona Call of Duty.

Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy podobne pogłoski. Identyczne informacje pojawiły się pod koniec 2023 roku. Decyzja Microsoftu ma być podyktowana sukcesem, który odniósł Xbox 360. Ten również zadebiutował rok przed konkurentem ze stajni PlayStation i sprzedał się w liczbie 84 mln egzemplarzy. Dla porównania pierwszy Xbox to tylko 24 mln konsol u użytkowników, Xbox One zatrzymał się na 58 mln, a Xbox Series X/S to aktualnie tylko 27 mln egzemplarzy. Wyraźnie widać, że szybsza premiera drugiej generacji konsoli okazała się słuszna.

Między innymi dlatego firma z Redmond miała zrezygnować z odświeżenia modeli Xbox Series X/S. Microsoft nie zdecydował się na przygotowanie modeli Pro, skupiając się na pracach nad nową generacją. Jednak takie przyspieszenie premiery oznacza, że nowa konsola będzie prawdopodobnie słabsza od PlayStation 6. Amerykanie, jeśli ponownie zdecydują się na podzespoły AMD, mogą wykorzystać CPU z rdzeniami Zen 5, gdzie Sony może mieć już dostępne układy Zen 6. Z drugiej strony, wprowadzenie odświeżonych modeli krótko po premierze PS6, pozwoliłoby im nadrobić zaległości.

Zobacz: Tak wygląda nowy Xbox. Wyciekły zdjęcia

Zobacz: Sony PlayStation 5 Pro z szybszym układem graficznym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: emodpk / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech