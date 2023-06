Xbox nie idzie w ślady PlayStation. Tego nie ma w planach

Chociaż Xbox i PlayStation są bezpośrednimi konkurentami, to nie w każdej gałęzi ich działalności rzeczywiście ze sobą rywalizują. Microsoft na razie odpuszcza jedną kwestię.

Niewiele jest technologicznych rynków, na których rywalizuje ze sobą tylko dwóch dużych graczy. Tak jest między innymi w świecie stacjonarnych konsol, gdzie aktualnie liczą się tylko PlayStation i Xbox. Chociaż konkurencja między nimi jest duża, to Microsoft jedną kwestię postanowił odpuścić, przynajmniej na razie.

Xbox odpuszcza VR

Matt Booty z Microsoftu udzielił wywiadu, w którym został zapytany między innymi o kwestię VR-u. Gogle wirtualnej rzeczywistości cały czas zyskują na popularności. Są dostępne na komputerach, ale też na PlayStation 4 i PlayStation 5. Tymczasem Xbox kompletnie tę kwestię odpuścił. Nie ma nawet żadnych plotek, które wskazywałyby, że firma z Redmond pracuje nad VR-em do swojej konsoli.

Myślę, że dla nas jest to kwestia poczekania, aż pojawi się tam publiczność. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy te duże IP, które przekształciły się w trwające franczyzy z dużymi społecznościami. Mamy 10 gier, które do tej pory osiągnęły ponad 10 milionów graczy, co jest dość dużym osiągnięciem, ale jest to rodzaj skali, której potrzebujemy, aby odnieść sukces w grze i po prostu nie jest to jeszcze całkiem możliwe dzięki AR i VR.

- powiedział Matt Booty z Microsoftu.

Microsoft, póki co, odpuszcza temat VR-u, ale nie oznacza to, że posiadacze Xboxów nigdy nie będą mieli okazji skorzystać z gogli wirtualnej rzeczywistości. Zdaniem firmy z Redmond potencjalnych użytkowników takiego rozwiązania jest wciąż zbyt mało, aby inwestować w to zasoby. Oby nie było tak, że konkurencja im daleko odskoczy i w pewnym momencie będzie już za późno.

