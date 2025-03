Wygląda jak pendrive, ale to dysk zewnętrzny w zgrabnej obudowie. Dziś kupisz go w promocji

Warto jednak pamiętać, że jednocześnie są od nich o wiele szybsze i bardziej trwałe. Istnieje jednak pewne urządzenie, które łączy ze sobą zalety tych obydwu rozwiązań. Jest nim Adata SC610. Tym, czym się szczególnie wyróżnia jest fakt, że nie mamy tu do czynienia z typowym SSD pod port M.2, który został zamknięty w zewnętrznej obudowie z adapterem USB, a dyskiem, który został zaprojektowany od podstaw jako coś, co przypomina pendrive. To właśnie dzięki temu udało się nie tylko osiągnąć niezwykle kompaktowe wymiary, ale także oszczędzić na wielu zbędnych w tym wypadku komponentach. A to wszystko w promocji za jedyne 149 złotych.