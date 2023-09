Wydajność RX 7800 XT zapowiada się rewelacyjnie

Na kilka dni przed premierą poznaliśmy prawdopodobną wydajność karty Radeon RX 7800 XT w programie 3DMark. Zapowiada się mocna konstrukcja.

Kilka dni temu do sieci wyciekła prawdopodobna wydajność karty graficznej Radeon RX 7700 XT w programie 3DMark. Karta ma w teście Time Spy zdobywać około 17 tys. punktów, co plasuje ją minimalnie za RTX-em 4070, który może pochwalić się wynikiem na poziomie około 17,7 tys. pkt. Teraz poznaliśmy wydajność RX 7800 XT.

Wydajność Radeona RX 7800 XT

Radeon RX 7800 XT to druga i zarazem mocniejsza karta AMD, która zadebiutuje we wrześniu. Ma ona być konkurencją dla GeForce'a RTX 4070. Jeśli rzeczywiście okaże się od niej wydajniejsza, to przy cenie niższej aż o 100 dolarów może okazać się hitem. Wyniki z 3DMark Time Spy sugerują, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z mocną konstrukcją.

Znany w branży @kopite7kimi, który odpowiada za wiele plotek na temat kart graficznych, poinformował na X (wcześniej Twitter), że Radeon RX 7800 XT zdobywa w teście 3DMark Time Spy około 19 tys. punktów. Tym samym model znacząco prześciga RTX-a 4070, z którym ma rywalizować o portfele graczy.

7800XT ~19K — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 1, 2023

Oczywiście trudno opierać się na pojedynczym wyniku, który nie musi mieć przełożenia na wydajność w grach (chociaż zazwyczaj ma). Poza tym wiele zależy też od innych czynników, np. zużycia energii czy wydajności w Ray Tracingu, a wiadomo, że z tym AMD radzi sobie trochę gorzej. Poza tym pamiętajcie, że to tylko plotka. Lepiej poczekać na niezależne testy.

