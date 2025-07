Wybitna promocja w sklepie x-kom. Ten sprzęt kupisz aż 909 zł taniej

Mowa tu o laptopie Dell Inspiron 3520 . Nie jest to rzecz jasna sprzęt gamingowy, chociaż uruchomi masę starszych, lub prostszych gier. Kluczowe w nim jest jednak to, że to idealny wybór do biura, lub jako laptop na nadchodzący rok szkolny, lub akademicki, który kupicie w naprawę świetnej cenie 2390 zł . Oczywiście pod jednym warunkiem: jeśli podczas zakupu wpiszecie kod promocyjny weekend .

Dell Inspiron 3520

Mowa tu o konfiguracji z układem Intel i5-1235U. Wspiera go 32 GB RAM rozbite na 2 kości po 16 GB. Jeśli już jesteśmy przy pamięci, to do dyspozycji dostajemy 1 TB SSD. Nie zawodzi także matryca. To 15,6-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 120 Hz. A wszystko to przy wadze wynoszącej jedyne 1,67 kg. Nie zapomnijcie tylko o kodzie weekend.