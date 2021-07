Wpadka Samsunga - aktualizacja aplikacji zdradziła plany producenta

Samsung wypuścił nową wersję aplikacji Galaxy Warable, ujawniając w ten sposób informacje na temat niezapowiedzianego dotąd produktu.

Branża technologiczna przeciekami stoi - to wiadomo nie od dziś. Zazwyczaj jednak producenci dokładają wszelkich starań, żeby przypadkiem nie puścić pary na temat nowego urządzenia przed oficjalną premierą.

Słowo klucz: "zazwyczaj". Czasem mimo tych starań wystarczy jeden głupi krok i skrzętnie ukrywaną (no, powiedzmy) tajemnicę diabli biorą. Taka wpadka przydarzyła się Samsungowi, który w aktualizacji aplikacji Galaxy Wareable zawarł informacje na temat niezapowiedzianych jeszcze słuchawek Galaxy Buds2.

Rzecz jasna nie jest to pierwszy raz, kiedy informacje na ich temat trafiły do sieci, jednak po raz pierwszy mamy do czynienia z przeciekiem pochodzącym bezpośrednio od producenta.

Samsung Galaxy Buds2 - słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów

Czego się z niego dowiadujemy? Przede wszystkim dostajemy wysokiej jakości zdjęcia nowych słuchawek we wszystkich pięciu kolorach wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich funkcjonalności i specyfikacji. Wiemy w związku z tym, że Samsung Galaxy Buds2 otrzymają aktywną redukcję szumów (ANC) oraz obsługę gestami. Zabraknie natomiast znanego z droższych Galaxy Buds Pro trybu 360 Audio (możliwe, że to ostatnie jest wyłącznie przeoczeniem).

W aplikacji znalazły się także dane dotyczące akumulatorów nowych TWS-ów. W każdej słuchawce znajdziemy ogniwo o pojemności 61 mAh oraz dodatkowe 472 mAh w etui. Ma to pozwolić na łącznie nawet 20 godzin odtwarzania muzyki z ANC i do 28 godzin bez redukcji szumów.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja słuchawek Samsung Galaxy Buds2 nastąpi już 11 sierpnia. Razem z nimi zadebiutować mają nowy zegarek, Samsung Galaxy Watch4, oraz dwa składane smartfony: Samsyng Galaxy Z Fold3 i Z Flip3.

