Wiosna to idealny czas, aby wyjść do parku i poczytać książkę. A POCKETBOOK Basic Lux 4 jest dziś w świetnej promocji

Do tego celu świetnie nadają się czytniki e-booków. Są one niewielkie i lekkie, więc wyjście z nimi na spacer nie stanowi praktycznie żadnego obciążenia. Natomiast ich ekrany w technologii e-ink nie dość, że są przyjazne dla oczu , to jeszcze nie boją się słońca . Wręcz przeciwnie: w pełnym słońcu tylko zyskują. A tak się składa, że POCKETBOOK Basic Lux 4 może dziś być Wasz za jedyne 429 złotych .

POCKETBOOK Basic Lux 4

Jest to niewieli, 6-calowy czytnik e-booków z ekranem e-ink Carta o rozdzielczości 1024 x 758 pikseli. Daje to wrażenie czytania jak z kartki papieru. Dodatkowo w przypadku ekranów e-ink jasne słońce nie tylko nie jest przeszkodą, a znacznie zwiększa ich czytelność i eliminuje konieczność korzystania z podświetlenia. Dodatkowo pozwala na korzystanie z takich usług jak Legimi, czy Empik Go. A wszystko to za jedyne 429 złotych.