Szwajcarzy prezentują wyjątkowo cienkie i wydajne wentylatory

Masz mało miejsca w obudowie? Szukasz cichych i wydajnych wentylatorów? Arctic wprowadził dzisiaj do sklepów nowe, 140-milimetrowe jednostki typu slim!

Bez różnicy czy wolicie procesory AMD czy Intela, karty graficzne AMD czy NVIDII albo czy macie starszy, czy może nowszy zestaw komputerowy. Podzespoły zawsze wymagają odpowiedniego chłodzenia co osiągane jest przeważnie przez metalowe radiatory i specjalne wentylatory. A najwięksi entuzjaści często wymieniają fabryczne układy chłodzenia.

Arctic P14 Slim PWM PST oferują 6 lat gwarancji

Rozwiązania od firm trzecich są bowiem często wydajniejsze i/lub oferują lepszą kulturę pracy. Dzisiaj skupimy się na wentylatorach, bowiem ceniony w branży Arctic rozszerzył swoją ofertę tanich "śmigieł" do małych komputerów, zestawów SFF lub HTPC.

Arctic P14 Slim PWM PST to jak sama nazwa wskazuje wentylator 140-milimetrowy o grubości zaledwie 16 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z siedmioma łopatkami oraz łożyskiem typu FDB. Wentylatory można łączyć jeden z drugim, co pozwala ograniczyć okablowanie w obudowie i zużyć mniej złącz na płycie głównej.

Opisywane jednostki pracują z prędkością od 150 do 1800 obrotów na minutę i oferują regulację PWM. Deklarowana wydajność to do 52 CFM przy ciśnieniu do 1,55 mmH2O co robi wrażenie, biorąc pod uwagę jak smukłe są to wentylatory. Mowa o kulturze pracy na poziomie 0,3 sona, czyli około 22,5 - 24,5 dB(A).

Wentylatory Arctic P14 Slim PWM PST trafiły dzisiaj do sprzedaży. Sugerowana cena wynosi 12,95 euro, czyli około 59 złotych. Biorąc pod uwagę niewielką konkurencję w segmencie slim wygląda to całkiem nieźle. Producent udziela długiej, 6-letniej gwarancji.

