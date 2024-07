Arctic znowu rozpieszcza. Tym razem dostajemy coś dla małych PC

Lider na rynku przystępnych cenowo, wydajnych i cichych wentylatorów ma nowy model. Tym razem to propozycja dla fanów PC w formacie SFF.

Małe zestawy komputerowe zyskują w ostatnich latach na popularności. Wszystko za sprawą większego wyboru płyt głównych, obudów i kart graficznych w formacie ITX. Tym samym złożenie niewielkiego, ale wydajnego PC jest dużo prostsze i tańsze niż 10 lat temu, gdzie wiele rzeczy trzeba było modyfikować.

Arctic kusi dobrą specyfikacją, niską ceną i długą gwarancją

Oczywiście jeśli ktoś marzy o topowej wydajności, to musi odpowiednio schłodzić kartę graficzną i procesor. A do tego przydaje się odpowiednia cyrkulacja powietrza. Na szczęście z pomocą przychodzi firma Arctic, czyli lider na rynku cichych, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań.

Arctic P8 Slim PWM PST to jak sama nazwa wskazuje wentylatory 80-milimetrowe o konstrukcji typu "slim", a więc z grubością 15, zamiast standardowych 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z cichym łożyskiem FDB, dziewięcioma łopatkami oraz przewodem oferującym funkcję łączenia szeregowego.

Opisywane jednostki pracują z prędkością do 3000 RPM przy deklarowanej wydajności do 22,5 CFM i ciśnieniu do 2,35 mmH 2 O. Tradycyjnie już Arctic nie podaje głośności, ale Niemcy znani są z wyjątkowo cichych sprzętów.

Sugerowana cena za Arctic P8 Slim PWM PST to 9,99 euro, czyli około 43 złote. Jednak na start przygotowano atrakcyjniejszą cenę 7,99 euro, czyli około 35 złotych. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Zobacz: Sprawdź kieszenie. Wystarczy kilka złotych, by wrócić do lat 90.

Zobacz: Piekło zamarzło. Chińczycy zaczynają wojny patentowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne