Nowe wytyczne dla Europy. Do USA jak do Chin lub Rosji

Komisja Europejska kupuje swoich urzędnikom nowe laptopy oraz telefony. Mają to być całkowicie podstawowe modele, które będą wykorzystywali między innymi w trakcie podróży do USA. Dzięki temu mają uniknąć szpiegowania.

USA jak Chiny i Rosja

Korzystanie ze zwykłych telefonów w miejsce smartfonów to normalna praktyka. Rzecz w tym, że do tej pory była stosowana w przypadku wizyt w państwach, które nie były uznawane za sojuszników Europy, np. w Chinach oraz Rosji. Teraz do tego grona dołączają też Stany Zjednoczone. Przedstawiciel Unii Europejskiej miał wprost powiedzieć, że sojusz transatlantycki dobiegł końca.