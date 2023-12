Unia bierze się nie tylko za smartfony. Zmiany już w 2024 roku

Unia Europejska już wcześniej zmusiła producentów smartfonów i urządzeń mobilnych do wprowadzenia ładowania za pomocą złącza USB-C. To właśnie z powodu tej decyzji firma Apple nie miała wyboru i musiała wprowadzić taki port w nowych iPhone'ach 15. Od 2024 roku wymóg ten zostaje rozszerzony o kolejne sprzęty.

Na oficjalnym profilu Komisji Europejskiej na platformie X opublikowany został krótki artykuł, w którym urzędnicy przypominają o konieczności stosowania portów ładowania USB-C.

🔌The wait is finally over.



From 2024, USB-C will be the common standard for electronic devices in the EU.



It means better charging technology, reduced e-waste and less fuss to find the chargers you need! #DigitalEU