Sprzęt

Unia z nowym przymusem. Zapłaci każdy Polak, nie ma ucieczki

Według informacji z Brukseli, od stycznia przyszłego roku obowiązywać będzie nowy podatek na pralki automatyczne, piły ogrodowe, piece kuchenne i drzwi samochodowe.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 12:36
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Unia z nowym przymusem. Zapłaci każdy Polak, nie ma ucieczki

Unia Europejska rozszerza podatek węglowy na produkty konsumenckie

Unia Europejska przygotowuje znaczące rozszerzenie zakresu obowiązywania unijnego podatku granicznego od emisji CO2 (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Mechanizm CBAM, wprowadzony jako odpowiedź na kryzys klimatyczny, opodatkowuje produkty importowane, jeśli producenci nie płacą równoważnego podatku węglowego w krajach pochodzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla przypomnienia unijny przemysł ciężki – w tym producentów stali, aluminium i nawozów – musi zapłacić około 80 euro za tonę emitowanego dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Zdaniem Brukseli, niesprawiedliwym byłoby tolerowanie w Europie producentów, którzy nie ponoszą analogicznych opłat.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pralka ELECTROLUX EW8F5402QP UltraCare 800 11kg 1400 obr UniversalDose
Pralka ELECTROLUX EW8F5402QP UltraCare 800 11kg 1400 obr UniversalDose
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Pralka ELECTROLUX EW6SN306SPX SensiCare 600 6kg 1000 obr
Pralka ELECTROLUX EW6SN306SPX SensiCare 600 6kg 1000 obr
0 zł
1598 zł - najniższa cena
Kup teraz 1598 zł
Pralka AMICA TDWA1T712CLS 7kg 1200 obr SteamPowerPro
Pralka AMICA TDWA1T712CLS 7kg 1200 obr SteamPowerPro
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Advertisement

Rozszerzenie podatku na produkty wtórne ma przeciwdziałać zalewaniu europejskiego rynku przez producentów z krajów o niższych standardach klimatycznych. Przegląd przepisów, pierwotnie zaplanowany na 10 grudnia, ma zostać opóźniony o tydzień ze względu na trwające negocjacje. Komisja Europejska zamierza również wprowadzić programy subsydiów dla unijnych eksporterów, aby zapobiec ich mniejszej konkurencyjności na globalnym rynku.

Będzie drożej

Decyzja Brukseli spotkała się z krytyką ze strony partnerów handlowych, zwłaszcza Chin i Indii, które uważają CBAM za jednostronną miarę handlową, a nie środek ochrony klimatu. Chociaż z pozoru nowa regulacja sprawia wrażenie uderzającej wyłącznie w firmy spoza Unii Europejskiej, lokalni producenci budują swoje łańcuchy dostaw w znacznej mierze w oparciu chińskich dostawców i skutki nowej daniny mogą być widoczne w całej branży.

Jak wylicza Financial Times, należy spodziewać się w pierwszej kolejności wzrostu cen takich produktów jak pralki automatyczne, piły ogrodowe, piece kuchenne czy drzwi samochodowe. Decyzja ma na celu zamknięcie luk prawnych, które pozwalały producentom na obejście podatku poprzez przeniesienie produkcji do krajów sąsiednich, takich jak Turcja.

Ostateczne decyzje o produktach, które zostaną uwzględnione regulacją, zostaną podjęte na podstawie ilości użytego przez nie materiału CBAM i stopnia ryzyka, że można je wyprodukować poza Europą. Opłaty wejść mają w życie już 1 stycznia.

Image
telepolis
komisja europejska unia europejska nowy podatek CBAM pralki piece kuchenne piły ogrodowe drzwi samochodowe
Zródła zdjęć: Fotokon, LCV / Shutterstock
Źródła tekstu: Financial Times, oprac. wł