Unia z nowym przymusem. Zapłaci każdy Polak, nie ma ucieczki

Unia Europejska rozszerza podatek węglowy na produkty konsumenckie

Unia Europejska przygotowuje znaczące rozszerzenie zakresu obowiązywania unijnego podatku granicznego od emisji CO2 (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Mechanizm CBAM, wprowadzony jako odpowiedź na kryzys klimatyczny, opodatkowuje produkty importowane, jeśli producenci nie płacą równoważnego podatku węglowego w krajach pochodzenia.

Dla przypomnienia unijny przemysł ciężki – w tym producentów stali, aluminium i nawozów – musi zapłacić około 80 euro za tonę emitowanego dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Zdaniem Brukseli, niesprawiedliwym byłoby tolerowanie w Europie producentów, którzy nie ponoszą analogicznych opłat.

Rozszerzenie podatku na produkty wtórne ma przeciwdziałać zalewaniu europejskiego rynku przez producentów z krajów o niższych standardach klimatycznych. Przegląd przepisów, pierwotnie zaplanowany na 10 grudnia, ma zostać opóźniony o tydzień ze względu na trwające negocjacje. Komisja Europejska zamierza również wprowadzić programy subsydiów dla unijnych eksporterów, aby zapobiec ich mniejszej konkurencyjności na globalnym rynku.

Będzie drożej

Decyzja Brukseli spotkała się z krytyką ze strony partnerów handlowych, zwłaszcza Chin i Indii, które uważają CBAM za jednostronną miarę handlową, a nie środek ochrony klimatu. Chociaż z pozoru nowa regulacja sprawia wrażenie uderzającej wyłącznie w firmy spoza Unii Europejskiej, lokalni producenci budują swoje łańcuchy dostaw w znacznej mierze w oparciu chińskich dostawców i skutki nowej daniny mogą być widoczne w całej branży.

Jak wylicza Financial Times, należy spodziewać się w pierwszej kolejności wzrostu cen takich produktów jak pralki automatyczne, piły ogrodowe, piece kuchenne czy drzwi samochodowe. Decyzja ma na celu zamknięcie luk prawnych, które pozwalały producentom na obejście podatku poprzez przeniesienie produkcji do krajów sąsiednich, takich jak Turcja.