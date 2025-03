Ten gadżet wyniesie twój TV na inny poziom. Nowa przystawka już jest

Xiaomi TV Box S 3. generacji

Najnowszy Xiaomi TV Box S właśnie będzie wchodzić do sprzedaży. Xiaomi TV Box S to spory przeskok technologiczny względem poprzedniej wersji. Cechuje się ona 25 proc. mocniejszym procesorem (jest to Amlogic S905X5M) oraz aż o 130 proc. mocniejszym układem graficznym względem TV Box S drugiej generacji. Innym usprawnieniem jest więcej pamięci magazynowej - zamiast 8 GB mamy teraz 32 GB, co zapewni więcej przestrzeni na aplikacje czy też gry.