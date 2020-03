TP-Link wprowadza RE505X, wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6. Dla graczy i do streamingu 4K

Wprowadzony właśnie do sprzedaży RE505X to pierwszy wzmacniacz sygnału w ofercie TP-Link z obsługą standardu Wi-Fi 6. Dzięki urządzeniu, miejsca, do których nie docierał sygnał bezprzewodowy, mogą zostać wyeliminowane. Producent poleca ten model między innymi do gier i streamingu wideo 4K.

Nowy wzmacniacz sieci z linii Range Extender – TP-Link RE505X – eliminuje martwe strefy oraz zapewnia połączenie bezprzewodowe w całym domu. Działa w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje użytkownikom do 1500 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach (do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz).

Pozwala to na jednoczesne wykonywanie wielu obciążających sieć zadań, np. granie online bez opóźnień, streamowanie wideo w wysokiej rozdzielczości 4K czy szybkie pobieranie bardzo dużych ilości danych.

TP-Link RE505X jest wstecznie kompatybilny ze standardami 802.11a/b/g/n, co gwarantuje poprawne działanie ze wszystkimi routerami lub punktami dostępowymi dostępnymi na rynku. Urządzenie ma także możliwość pracy jako Access Point.

Dodatkowo RE505X obsługuje technologię OneMesh, która zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po domu. OneMesh automatycznie łączy urządzenia znajdujące się w sieci Wi-Fi z routerem lub wzmacniaczem o większej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest całkowicie niezauważalny dla użytkownika. Dzięki tej technologii użytkownik uzyskuje jedną nazwę sieci w całym domu oraz automatyczne przełączanie pomiędzy urządzeniami dostępowymi – bez przerw w transmisji czy spadków prędkości.

Wzmacniacz RE505X wyposażony jest także w gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu istnieje możliwość przewodowego połączenia dla telewizorów smart, komputerów i konsoli do gier. Kolejną cechą RE505X jest funkcja TWT (Target Wake Time), dzięki której wzmacniacz oszczędza baterie w podłączonych do niego urządzeń mobilnych i IoT.

Zarządzanie wzmacniaczem umożliwia aplikacja TP-Link Tether (iOS lub Android), która pozwala użytkownikowi na monitorowanie stanu wzmacniacza sygnału, kontrolowanie jego funkcji oraz zmianę ustawień.

TP-Link RE505X jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 300 zł brutto i objęty jest 36-miesięczną gwarancją.

