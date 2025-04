TP-Link ma nowy router zewnętrzny. To niezawodny Internet Wi-Fi 6 i 4G w terenie

Szybkość i wydajność w każdym terenie

Sercem nowego routera TP-Link jest zintegrowany modem LTE kategorii 6, który po umieszczeniu karty nano SIM pozwala na pobieranie danych z sieci komórkowej z szybkością do 300 Mb/s (standard 4G+). To jednak dopiero początek, ponieważ urządzenie rozdziela ten dostęp za pomocą technologii Wi-Fi 6 (AX3000). Oferuje ono łączną przepustowość do 3000 Mb/s w dwóch pasmach (2402 Mb/s w 5 GHz i 574 Mb/s w 2,4 GHz). Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak HE160, OFDMA czy 1024 QAM, router efektywnie zarządza ruchem sieciowym, zapewniając stabilne i płynne połączenie nawet wtedy, gdy z sieci korzysta jednocześnie wielu użytkowników i urządzeń.

Zaprojektowany do pracy na zewnątrz

TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor został stworzony z myślą o trudnych warunkach zewnętrznych. Jego wytrzymała obudowa spełnia normę szczelności IP55, co gwarantuje odporność na kurz, deszcz oraz szeroki zakres temperatur. To kluczowe dla firm budowlanych, organizatorów wydarzeń sezonowych czy mobilnych zespołów technicznych. Urządzenie wyróżnia się także elastycznością w kwestii zasilania – może być zasilane standardowym zasilaczem DC (12V/2A) lub poprzez PoE (Power over Ethernet) za pomocą jednego z trzech gigabitowych portów. Co więcej, pozostałe dwa porty oferują funkcję PoE Out, umożliwiając bezpośrednie zasilanie innych urządzeń sieciowych, takich jak kamery IP, co znacząco upraszcza instalację i redukuje liczbę potrzebnych kabli.

Bezpieczeństwo i centralne zarządzanie w ekosystemie Omada

Router dba również o bezpieczeństwo firmowej sieci. Wyposażono go w szereg funkcji ochronnych, w tym zaawansowany firewall, filtrowanie adresów IP/MAC/URL, ochronę przed atakami DoS oraz obsługę VLAN. Kluczową zaletą jest jednak pełna integracja z platformą Omada SDN (Software Defined Networking). Umożliwia ona centralne zarządzanie całym systemem sieciowym z jednego miejsca – poprzez interfejs webowy w chmurze lub wygodną aplikację mobilną Omada. Administratorzy zyskują pełną kontrolę nad konfiguracją, monitoringiem i bezpieczeństwem sieci. Dodatkowo, router może pełnić funkcję zapasowego łącza internetowego (WAN Failover), automatycznie przejmując ruch w przypadku awarii głównego połączenia przewodowego.

