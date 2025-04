TP-Link EAP725-Wall: Dyskretna moc Wi-Fi 7 na Twojej ścianie

Wydajność najnowszej generacji

TP-Link EAP725-Wall to przede wszystkim wydajność standardu Wi-Fi 7. Dzięki dwuzakresowej technologii, urządzenie oferuje imponujące szybkości transmisji danych: do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz. Takie parametry gwarantują stabilne i szybkie połączenie nawet przy dużym obciążeniu sieci. TP-Link zastosował tu szereg zaawansowanych rozwiązań, takich jak kanał o szerokości 160 MHz, modulacja 1024-QAM, długi symbol OFDM oraz technologie MU-MIMO i OFDMA, które wspólnie zapewniają płynne działanie i optymalne wykorzystanie dostępnego pasma.