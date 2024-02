TP-Link dopali ci stary komputer. Wykręcisz 1800 Mb/s

TP-Link wprowadził dwie nowości, którymi mogą się zainteresować posiadacze starszych pecetów lub laptopów – karty sieciowe Wi-Fi 6. TP-Link Archer TX20E przeznaczony jest dla maszyn stacjonarnych, a Archer TX20U sprawdzi się także w laptopach.

TP-Link wprowadza na rynek dwie nowe karty sieciowe pozwalające na uzyskanie prędkości transmisji Wi-Fi do 1800 Mb/s w standardzie Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 i 5 GHz. Urządzenia pozwalają na łatwą modernizację starszego sprzętu komputerowego do obsługi szybkiej i wydajnej sieci Wi-Fi 6.

TP-Link Archer TX20E to karta sieciowa ze złączem PCI Express przeznaczona do komputerów stacjonarnych, natomiast Archer TX20U to model USB, który możemy wykorzystać również w laptopach.

Obydwa urządzenia oferują łączną przepustowość do 1800 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz.

Zgodność ze standardem Wi-Fi 6 umożliwia płynne korzystanie z wieloosobowych gier sieciowych, rozmów VoIP, wideokonferencji oraz strumieniowej transmisji materiałów wideo. Płynne działanie sieci zapewnia także obsługa technologii MU-MIMO.

Technologia Beamforming wspiera z kolei zasięg i stabilność połączeń Wi-Fi, kierując wiązkę sygnału sieci bezprzewodowej w stronę routera czy punktu dostępowego. Kolejne rozwiązanie – technika OFDMA umożliwia transport wielu paczek do kilku urządzeń w tym samym czasie, w przeciwieństwie do Wi-Fi 5 (802.11ac), które transportuje tylko jedną paczkę na raz. Znacząco poprawia to wydajność zarówno pobierania, jak i wysyłania danych. Protokół szyfrowania WPA3 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transmisji.

Możesz też uzbroić swój komputer w Bluetooth 5.2

TP-Link Archer TX20E pełni również funkcję karty Bluetooth 5.2, pozwalającej na podłączenie do komputera np. klawiatury, słuchawek, pada czy innych akcesoriów Bluetooth. Oprócz standardowego śledzia Archer TX20E ma również śledź low-profile, który jest dedykowany dla komputerów z obudową mini tower. Dwie anteny zewnętrzne zapewniają wzmocniony odbiór sygnału.

Kompaktowy TP-Link Archer TX20U przypomina konstrukcyjnie popularne niegdyś modemy USB. Jego obudowa ma matowe wykonanie, a otwory chłodzące gwarantują wysoką kulturę pracy nawet przy dużym obciążeniu. Karta wyposażona jest w złącze w standardzie USB 3.0.

Konfiguracja kart sieciowych Archer TX20U oraz Archer TX20E jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć kartę do komputera, a system operacyjny automatycznie zainstaluje sterowniki. Niestety, z oficjalnej specyfikacji wynika, że urządzenia są kompatybilne wyłącznie z systemami Windows 10/11, więc na najstarszych, bardziej potrzebujących rozbudowy komputerach mogą nie zadziałać.

Nowe karty sieciowe TP-Link są już dostępne w sprzedaży w cenach ok. 120 zł za Archera TX20E oraz ok. 140 zł za Archera TX20U. Urządzenia mają 3-letnią gwarancję producenta.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link