To miało uchronić kartę przed spaleniem. Nie wyszło

Producenci kart graficznych i zasilaczy robią wiele, aby uchronić graczy przed spaleniem najnowszych kart graficznych z serii GeForce RTX 40 oraz RTX 50. Ciekawy pomysł miała firma MSI, która do GPU dorzucała specjalne kable z jaskrawą, jasną końcówką. Idea była prosta — jeśli widzisz żółty kolor, to nie docisnąłeś kabla wystarczająco. Jednak nawet to nie pomogło.