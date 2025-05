Karty RTX 50 z ogromnymi problemami. NVIDIA wydaje poprawkę za poprawką

Pilna poprawka NVIDII

Tym razem NVIDIA wydaje poprawkę dla dwóch najnowszych modeli, czyli RTX 5060 Ti oraz RTX 5060. One również zostały dotknięte problemem czarnego ekranu po uruchomieniu komputera. Jednak tym razem nie jest to aktualizacja sterowników. Zamiast tego użytkownicy muszą zaktualizować vBIOS karty graficznej. Na szczęście Zieloni udostępnili narzędzie, które znacząco to ułatwia.

Jeśli uda się to zrobić, to wystarczy pobrać narzędzie NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool z oficjalnej strony. Program powinien po uruchomieniu wykryć kartę graficzną i przeprowadzić was przez cały proces aktualizacji. Warto też zainstalować najnowszą wersję BIOS do płyty głównej.