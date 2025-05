To już 9 generacja najbardziej kultowej opaski sportowej w naszym kraju, a dziś kupisz ją znacznie taniej

I nie ma w tym nic dziwnego, skoro za niską ceną idzie w ich przypadku mnogość funkcji i mocarna bateria. I chociaż sam wolę formy bliższe wyglądowi do zegarków, to przez lata korzystałem z Xiaomi Mi Band 4 . Ten staruszek był pierwszą opaską firmy z kolorowym ekranem OLED. Dziś natomiast możecie kupić opaskę już 9 generacji, czyli Xiaomi Smart Band 9 za jedyne 119 zł .

Xiaomi Smart Band 9

Opaska ta oferuje mierzenie ponad 150 aktywności sportowych. Liczy także kroki, mierzy nasz puls i natlenienie krwi. Dodatkowo może także badać nasz sen i działać jako dyskretny budzik wibracyjny. A wszystko to, aby nie obudzić nikogo, poza nami. Jest to także możliwe dzięki mocarnej baterii, która sprawia, że do 21 dni możemy stale mieć opaskę na naszym nadgarstku. W tym także podczas kąpieli, co zawdzięcza ona wodoodporności. A wszystko to za jedyne 119 zł.