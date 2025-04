To jest idealny powerbank dla osób, które dużo podróżują, a dziś kupisz go w świetnej cenie

Baseus PPBL000201 Blade

I owszem, to sporo jak na powerbank w promocji. Jednak jego możliwości dokładnie tłumaczą, skąd taka cena się wzięła. Otóż oferuje on pojemność na poziomie 20 000 mAh, oraz moc wyjściową do 100 W. Tym samym szybko naładuje nie tylko smartfona, ale i laptopa. Dodatkowo sam powerbank jest w stanie przyjąć do 65 W mocy, a jego ładowanie do pełna trwa jedynie 90 minut. Oferuje on także 2 porty USB-A i 2 porty USB-C. A wszystko to za jedyne 259 zł.