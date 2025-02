To jeden z najlepszych smartfonów do 2000 złotych, a dziś kupicie go znacznie taniej

Dlaczego uważam, że ten smartfon jest aż tak dobry? Ponieważ trudno mu cokolwiek zarzucić pod względem jakości i możliwości. Sam z niego korzystam i chociaż lubię narzekać, to nie przychodzi mi do głowy nic, o co mógłbym się go przyczepić. No może brak złącza Jack 3.5 mm i slotu kart pamięci. Sęk w tym, że to byłoby nieszczere szukanie dziury w całym, ponieważ od lat korzystam ze słuchawek TWS, a 512 GB wbudowanej pamięci w smartfona to dla mnie aż nadto i nie widzę sensu, żeby je rozszerzać.