Thermomix przedłuża promocję. Masz szansę do końca miesiąca

Firma Vorwerk, znana z produkcji popularnych robotów kuchennych Thermomix, przedłuża promocje na swoje urządzenia. Kto jeszcze się nie załapał, ten ma okazję zdążyć.

Thermomix jest jednym z najpopularniejszych w Polsce robotów kuchennych. Potwierdzają to wyniki przedsiębiorstwa na naszym rynku. W samej Polsce w 2022 roku sprzedano prawie 250 tysięcy urządzeń, co plasuje nasz kraj w europejskiej czołówce.

Thermomix - przedłużona promocja

Urządzenie samo w sobie do tanich nie należy. Jeszcze w zeszłym roku trzeba było za najnowszy model zapłacić 5745 złotych, lecz w tym roku ze względu na inflację jego cena została podniesiona o 250 złotych. Nie każdy może sobie pozwolić na tak drogi sprzęt, więc firma Vorwerk wprowadziła na początku tego miesiąca promocję. Chodzi o raty 0%, które pozwalają na zakup urządzenia w 10 lub 20 ratach za odpowiednio około 600 lub 300 złotych miesięcznie.

Promocja miała trwać do wczoraj (26 marca), lecz jak się dowiedzieliśmy, została ona przedłużona do końca miesiąca. Nie do końca wiadomo, co miało wpływ na tę decyzję, lecz powodem może być świętowanie 140-lecia założenia firmy przez Alfreda i Carla Vorwerków.

Zobacz: TP-Link wprowadza router Archer AX95 z Wi-Fi 6. „Dla najbardziej wymagających”

Zobacz: Robot na czterech łapach. Zastąpi ci psa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vorwerk/Thermomix

Źródło tekstu: własne