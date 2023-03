TP-Link wprowadza router Archer AX95 z Wi-Fi 6. „Dla najbardziej wymagających”

TP-Link wprowadza do sprzedaży na polskim rynku nowy router Archer AX95 w standardzie Wi-Fi 6. Producent opisuje go jako urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników.

TP-Link obiecuje, że Archer AX95 poradzi sobie z obsługą wielu urządzeń w tym samym czasie, w tym w streamingu wideo i gier. Router oferuje łączną przepustowość do 7780 Mb/s, w tym do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 2402 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. W połączeniach Wi-Fi 6 dostępne jest pasmo o szerokości 160 MHz. Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz, któremu pomaga 512 MB RAM.

Za zapewnienie stałego sygnału Wi-Fi odpowiada osiem mocnych anten, a za połączenia kablowe: port WAN/LAN 2,5 Gb/s, jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz trzy gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono w dwa porty USB, po jednym w standardzie USB 3.0 i USB 2.0. Dzięki nim można udostępnić zasoby zgromadzone na dysku sieciowym w sieci lokalnej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez internet.

TP-Link Archer AX95 obsługuje funkcję klienta VPN oraz ma wbudowany serwer VPN (OpenVPN/ PPTP VPN/ L2TP VPN), dzięki czemu umożliwia zdalny, szyfrowany dostęp i udostępnianie zasobów przez internet. Eliminuje to konieczność instalowania odpowiedniego oprogramowania na każdym urządzeniu.

W routerze zastosowano modulację 1024-QAM, która o 25% zwiększa prędkość w porównaniu do WiFi 5. Z kolei OFDMA pozwala na transport wielu pakietów danych do wielu urządzeń w tym samym czasie, a dzięki MU-MIMO 4x4 router pozwala osiągnąć wyższą przepustowość i pracę czterech urządzeń jednocześnie bez zauważalnego spadku jakości łącza.

Dzięki funkcji Smart Connect użytkownik routera TP-Link Archer AX95 widzi tylko jedną nazwę sieci (SSID), a router sam wybiera, które pasmo będzie wykorzystywane w danym momencie – 2,4 GHz czy 5 GHz.

Jak na router TP-Link przystało, nie mogło zabraknąć funkcji kształtowania wiązki (Beamforming). Umożliwia ona zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając tym samym najwyższą wydajność.

Za optymalizację wydajności Wi-Fi w nowym routerze odpowiada także funkcja Airtime Fairness. Jej działanie polega na preferowaniu wydajniejszych użytkowników łączących się bezprzewodowo, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w danym przedziale czasu. Dzięki tej funkcji starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.

Urządzenie obsługuje także technologię OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

TP-Link Archer AX95 wyposażony jest także w pakiet HomeShield chroniący sieć przed cyberatakami, a także zapewniający optymalizację działania sieci poprzez priorytetyzowanie (funkcja QoS). Dodatkowo w routerze dla kompleksowej ochrony zastosowano szyfrowanie WPA3.

Router jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1300 zł i został objęty 3-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link