Teufel Rockster Air 2 to przenośny potwór Bluetooth. Zatrzęsie całą okolicą

Teufel prezentuje Rockster Air 2. Druga odsłona flagowego przenośnego głośnika Bluetooth wyposażona jest w zintegrowany system dwudrożny z przetwornikiem 250 mm. Potężny zestaw można wykorzystać podczas plenerowych imprez, występów na scenie lub pikniku w parku.

Teufel Rockster Air 2 to najcięższa kategoria głośników przenośnych. Można wykorzystać go po prostu do odtwarzania muzyki dzięki złączu Bluetooth, ale głównym przeznaczeniem zestawu są plenerowe koncerty, imprezy na plaży, albo konkursy karaoke pod chmurką.

Wymienna bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez 58 godzin na jednym ładowaniu, a w razie potrzeby użytkownik może skorzystać z zasilania sieciowego lub samochodowego. Cztery osobne złącza pozwalają na stworzenie mobilnego karaoke czy muzycznego jam session.

Można połączyć nawet 10 głośników

W konstrukcji Rockster Air 2 zintegrowano system dwudrożny w obudowie bass reflex, łączący kompresyjny głośnik wysokotonowy 25 mm z falowodem oraz głośnik nisko-średniotonowy 250 mm z 32-bitowym procesorem DSP i wzmacniaczem mocy Class-D. Całość zapewnia pasmo przenoszenia 47-22 000 Hz i głośność do 115 db.

Dodatkowo dwa głośniki Rockster Air 2 można sparować ze sobą bezprzewodowo i stworzyć konfigurację stereo, zapewniając nagłośnienie dla około 80 osób. Inna opcja to nawet 10 głośników Rockster Air 2 połączonych za pomocą kabla XLR w konfiguracji DJ.

Zintegrowane uchwyty ułatwiają transport i przenoszenie głośnika, który waży 14 kilogramów. Konstrukcja zapewnia wodoszczelność IPX4.

Cztery złącza i ogromna bateria

Rockster Air 2 łączy się przez Bluetooth 5.0 z kodekami aptX, aptX HD i AAC, co pozwala na bezprzewodowe przesyłanie muzyki z systemów iOS, Android, Windows czy Linux.

Oprócz tego głośnik Rockster Air 2 zawiera zintegrowane złącza dla zewnętrznych odtwarzaczy (mini jack 3,5 mm), instrumentów (6,3 mm) i mikrofonu (XLR). Wszystkie cztery wejścia są miksowane za pomocą oddzielnych, podświetlanych regulatorów głośności z tyłu urządzenia i odtwarzane razem. Dzięki temu można zorganizować spontaniczne jam session z gitarą i mikrofonem albo prywatną imprezę karaoke.

Głośnik Rockster Air 2 jest wyposażony w wymienną baterię o pojemności 7800 mAh, która wystarcza do 58 godzin odtwarzania muzyki przy średnim poziomie głośności (ok. 65 dB/1 m) lub około 5 godzin przy maksymalnym poziomie głośności. Baterię można łatwo wymienić na nową bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi.

Urządzenie może zostać podpięte do akumulatora samochodowego 12 V. Dzięki funkcji powerbanku można także podłączyć i naładować smartfon poprzez złącze USB-C (5 V, 2 A).

W przypadku braku możliwości podłączenia głośnika do prądu, np. w podróży, z pomocą przychodzi tryb Eco. Ogranicza on odtwarzanie basów i poziom głośności (ok. -10 dB), co daje ponad 31 godzin odtwarzania muzyki przy maksymalnym dostępnym poziomie głośności.

Cena i dostępność

Rockster Air 2 jest już dostępny w przedsprzedaży już teraz na stronie teufelaudio.pl w cenie 3299 zł. Planowa dostawa głośnika rozpocznie się na początku września.

Źródło zdjęć: Teufel

Źródło tekstu: Teufel