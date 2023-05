Hama Pipe 3.0. Idealny głośnik bluetooth w plener?

Hama prezentuje już trzecią generację głośników plenerowych Pipe. Tym razem możemy liczyć na łączną moc 24 W, 14 godzin pracy, 3 tryby muzyczne i 10 trybów oświetlenia RGB LED.

Lato zbliża się wielkimi krokami, więc wiele osób będzie coraz więcej czasu spędzać na zewnątrz, zamiast kisić się w domu. Niezależnie czy wybierasz się na grilla, czy spotkanie w plenerze z przyjaciółmi, warto mieć na podorędziu głośnik, który rozhula imprezę. Hama ma pewną propozycję,

24 W i 14 godzin pracy z Pipe 3.0

Hama odświeża swój głośnik plenerowy Pipe i wprowadza na rynek wersję 3.0. Tegoroczny model, podobnie jak poprzedni, oferuje łączną moc 24 W, co wystarczy, by zadbać o nagłośnienie kameralnego spotkania ze znajomymi. Nie trzeba się również martwić o to, że urządzenie rozładuje się w kluczowym momencie, gdyż producent zapewnia 14 godzin nieustannej gry.

Głośnik Hama Pipe 3.0, najważniejsze właściwości techniczne:

Napięcie: 7,4 V

Pojemność baterii: 2000 mAh

Wersja Bluetooth: 5.0

Maksymalna moc dźwięku: 24 W

Stopień ochrony IP: IPX5

Czas ładowania: 3 godzin.

Dyspozycyjność: 14 godz.

Moc: 14,8 Wh

Producent w przypadku Hama Pipe 3.0 postawił mocny nacisk na estetykę urządzenia. Dlatego też głośnik obsługuje łącznie 10 trybów RGB, które zmieniają kolory oraz dynamikę wyświetlania barw. Warto wspomnieć również o wodoszczelności IPX5. Głośnik kosztuje 369 złotych.

