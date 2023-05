Corsair MP700 debiutuje w sklepach. To wydajny SSD nowej generacji

Do grona producentów oferujących SSD PCIe 5.0 dołącza kolejna firma. Tym razem swój szalenie wydajny nośnik półprzewodnikowy prezentuje Corsair.

Procesory AMD i Intela najnowszej generacji oraz dedykowane im płyty główne przyniosły nam nie tylko skok wydajności w grach i programach, ale również szereg nowych technologii. Wśród nich mowa o pamięciach RAM DDR5 oraz interfejsie PCI Express 5.0. Ostatni z wymienionych oferuje dwukrotny wzrost przepustowości.

Corsair MP700 jest dwa razy droższy niż flagowe SSD PCIe 4.0

Interfejs PCIe 5.0 wykorzystywany jest nie tylko przez karty graficzne, ale również nośniki półprzewodnikowe. Na rynku co i rusz pojawiają się kolejne propozycje. Tym razem przyszła pora na SSD firmy Corsair.

Corsair MP700 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 5.0 x4. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E26 w litografii 12 nm oraz 232-warstowymi kośćmi 3D TLC NAND od Microna. Mowa więc o identycznym połączeniu jak we wszystkich dotychczasowych SSD PCIe 5.0.

Do wyboru są dwa warianty pojemności - 1 lub 2 TB, które zauważalnie różnią się wydajnością:

Corsair MP700 1 TB - Odczyt sekwencyjny do 9500 MB/s, zapis do 8500 MB/s; Odczyt losowy do 1 300 000 IOPS, zapis do 1 600 000 IOPS.

- Odczyt sekwencyjny do 9500 MB/s, zapis do 8500 MB/s; Odczyt losowy do 1 300 000 IOPS, zapis do 1 600 000 IOPS. Corsair MP700 2 TB - Odczyt sekwencyjny do 10 0000 MB/s, zapis do 10 0000 MB/s; Odczyt losowy do 1 500 000 IOPS, zapis do 1 700 000 IOPS.

Jak w przypadku każdego nośnika półprzewodnikowego PCI Express 5.0 mowa o wysokim poborze mocy (średnio 10,5 W), a więc i wysokich temperaturach. Producent nie zdecydował się jednak na dołączenie fabrycznego układu chłodzenia. W zestawie nie dostajemy nawet prostego radiatora.

Corsair MP700 trafił już do sprzedaży. Wersja 1 TB kosztuje w Polsce 899 złotych, zaś model 2 TB aż 1479 złotych. Oba objęte 5-letnią gwarancją producenta. Tak czy siak to bardzo drogo. W tej cenie można dostać dwa razy pojemniejsze SSD PCIe 4.0 o niewiele gorszej specyfikacji (np. Kingston KC3000).

