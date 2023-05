GIGABYTE potwierdza. Tak będą wyglądały tanie karty AMD i NVIDII

Poznaliśmy nowe informacje na temat kart graficznych AMD Radeon RX 7600 oraz NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Tym razem źródło jest pewne - to jeden z producentów.

Zarówno AMD, jak i NVIDIA zaprezentowały pod koniec ubiegłego roku nowe generacje kart graficznych. Mowa o serii Radeon RX 7000 oraz GeForce RTX 4000. Obie bardzo wydajne, ale również szalenie drogie. Nikogo więc nie powinno dziwić, że wielu konsumentów wstrzymuje się z zakupem lub wybiera starsze, tańsze modele.

Radeon RX 7600 i GeForce RTX 4060 Ti zadebiutują w maju

Jednak już niedługo może się to zmienić. Czerwoni i Zieloni szykują się do premiery kart graficznych z nisko-średniego segmentu, które mają zaoferować znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności niż dotychczasowe flagowce. A tak się składa, że jeden z partnerów kolejny raz uchylił rąbka tajemnicy.

Dzięki wpisowi GIGABYTE w bazie EEC (Eurasian Economic Commission) mamy potwierdzenie, że zarówno Radeon RX 7600, jak i GeForce RTX 4060 Ti ma dysponować 8 GB pamięci VRAM. W pierwszym przypadku Tajwańczycy szykują zaledwie dwa autorskie modele, w drugim aż dziewięć.

GIGABYTE Radeon RX 7600 8GB Gaming (GV-R76GAMING-8GD)

GIGABYTE Radeon RX 7600 8GB Gaming OC (GV-R76GAMING OC-8GD)

Widać wyraźnie, że GIGABYTE zależy mocniej na współpracy z NVIDIĄ. To właśnie GeForce'y dostają swoje indywidualne serie jak flagowe AORUS i AERO czy tańsze Eagle i WindForce. AMD zaś musi zadowolić się tylko podstawowymi modelami z rodziny Gaming. Nie jest to jednak niczym nowym.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AORUS Extreme 8GB (GV-N406TAORUS E-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 8GB (GV-N406TAERO OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AERO 8GB (GV-N406TAERO-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming 8GB (GV-N406TGAMING-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB (GV-N406TEAGLE-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WindForce OC 8GB (GV-N406TWF2OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WindForce 8GB (GV-N406TWF2-8GD)

Według najnowszych plotek AMD Radeon RX 7600 ma debiutować 25 maja. W przypadku GeForce RTX 4060 Ti brak dokładnej daty, ale również mówi się o "końcówce maja". Tym samym obie karty w autorskich wersjach od różnych producentów powinniśmy zobaczyć na targach Computex 2023.

Zobacz: Koniec z obniżkami cen pamięci RAM. Znamy powody

Zobacz: Tak wygląda najlepszy GeForce RTX 4070 na rynku. Cena jest zabójcza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: EEC, VideoCardz, oprac. własne