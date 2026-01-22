Sprzęt

Teufel AIRY SPORTS TWS 2: energia w basie nakręci cię na treningi

Teufel przedstawił drugą generację sportowych słuchawek bezprzewodowych - AIRY SPORTS TWS 2. Model wyposażono w nowe przetworniki, które swoim brzmieniem mają  zachęcając do aktywności.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:03
AIRY SPORTS TWS 2 zostały zaprojektowane jako towarzysz treningu, podtrzymując motywację do aktywności. W słuchawkach zintegrowano 10‑mm liniowy przetwornik HD, który według zapewnień producenta dostarcza precyzyjny bas, czyste tony średnie i szczegółowe tony wysokie.

Teufel tłumaczy, że strojenie zostało tak dopracowane, by energia w basie motywowała do ruchu. Słuchawki są polecane do mocnych rytmów, szybkich uderzeń czy elektronicznych utworów, w których liczy się precyzja i dynamika. 

Jednocześnie brzmienie pozostaje zrównoważone, dzięki czemu wokale i instrumenty są wyraźne, a dźwięk nie męczy nawet po dłuższych sesjach

– zachwala swoją nowość Teufel.

Konstrukcja słuchawek została ulepszona względem poprzedniego modelu. Za pewne dopasowanie odpowiadają wygodniejsze pałąki zauszne oraz pięć rozmiarów wkładek z antybakteryjnego silikonu. Dzięki temu słuchawki pozostają w uchu nawet przy skokach, sprintach, szybkich zmianach kierunku czy podczas treningu obwodowego. Jednocześnie zapewniają komfort, gdy playlista trwa dłużej niż zaplanowany trening. Konstrukcja zapewnia odporność na wilgoć i opady zgodnie z normą IPX4.

Słuchawki oferują aktywną redukcję hałasu ANC oraz tryb transparentny. Do komunikacji służy system sześciu mikrofonów, po trzy w każdej słuchawce. Urządzenie wykorzystuje Bluetooth 5.3 z kodekiem AAC i obsługuje automatyczne parowanie po otwarciu etui ładującego.

Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 13 godzin bez ANC, a z etui ładującym łącznie do 58 godzin. Ładowanie odbywa się przez port USB-C z funkcją szybkiego ładowania.

Sterowanie odbywa się za pomocą dotykowych paneli na obu słuchawkach, umożliwiających zmianę utworów, regulację głośności oraz przełączanie trybu ANC i transparentnego. Aplikacja Teufel Go pozwala na podgląd stanu baterii oraz konfigurację dźwięku z wykorzystaniem equalizera.

AIRY SPORTS TWS 2 są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: Night Black, Moon Gray, Misty Green i Space Blue. Cena wynosi od 519 złotych, a słuchawki można nabyć w sklepie AudioMagic w Warszawie oraz na stronie teufelaudio.pl.

słuchawki sportowe słuchawki bluetooth teufel słuchawki TWS Teufel AIRY SPORTS TWS 2
Zródła zdjęć: Teufel
Źródła tekstu: Teufel