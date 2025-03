Ten tani i szybki tablet z LTE kupisz dziś w świetnej promocji

Często widzę komentarze, że małe tablety nie mają sensu, bo smartfony mają duże ekrany. I oczywiście się z tym nie zgadzam. Im większy ekran, tym większą różnicę pod względem powierzchni ekranu robi każdy dodatkowy cal przekątnej . A od kiedy sam wszedłem w posiadanie Samsunga Galaxy Tab Active5 z 8-calowym ekranem odkryłem, że to idealny rozmiar do wygodnego korzystania z urządzenia na co dzień , zwłaszcza na zewnątrz. Oczywiście z wyjątkiem pracy. Na to jest on jednak nieco zbyt mały.

Redmi Pad SE 8.7 idealny tablet dla osób spędzających czas poza domem

Redmi Pad SE 8.7 z LTE

Sercem tego tabletu jest układ MediaTek Helio G85, którego wspiera 4 GB RAM. Mówimy tu więc o budżetowej konstrukcji, jednak bez wątpienia solidnej. Tablet ten powinien działać przyzwoicie i to przez kilka najbliższych lat. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB, co również jest wartością wystarczającą. Zwłaszcza że można ją rozszerzyć za pomocą kart microSD. Dużym plusem jest zastosowany akumulator. Ten naładujemy z mocą 18 W, a oferuje on 6650 mAh pojemności. Powinno się to przełożyć na wiele godzin korzystania z urządzenia. Nie można także nie wspomnieć o tym, że tablet ten jest zgodny z normą IP53. Oznacza to, że deszcz nie jest mu straszny, chociaż nie powinniśmy z nim wskakiwać do wody. Jeśli zaś chodzi o wyświetlacz, to mamy do czynienia z 8,7-calowym panelem IPS o rozdzielczości 800 × 1340 pikseli. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 599 złotych.