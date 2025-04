Ten tablet ma LTE, 12 GB RAM, a kupisz go za mniej, niż 1000 zł

Z jednej strony laptopy są stosunkowo ciężkie i nieporęczne do takich zastosowań. Smartfony mają natomiast małe ekrany, co nie każdemu musi odpowiadać. Na szczęście istnieje alternatywa pod postacią tabletów . A tak się właśnie składa, że jeden z bardziej interesujących modeli z niskiej półki jest dziś w świetnej promocji. DOOGEE T30 Ultra może być dziś Wasz za jedyne 949 złotych .

DOOGEE T30 Ultra

Jest to 11-calowy tablet z ekranem IPS o rozdzielczości 2,5K. Tym samym zaoferuje on obraz naprawdę wysokiej rozdzielczości podczas seansu. Obecność LTE sprawia, że zyskujemy niezależność od Wi-Fi podczas korzystania z sieci. Sercem urządzenia jest MediaTek Helio G99, którego wspiera aż 12 GB RAM. Producent twierdzi, że możemy dodatkowo dodać 20 GB wirtualnego RAM-u z pamięci wbudowanej, co jednak wydaje się zbędne w takiej konfiguracji. A skoro już przy pamięci na dane jesteśmy, to otrzymujemy jej aż 256 GB. A wszystko to za jedyne 949 złotych.