Ten smartfon ma ekran AMOLED, 108 Mpix aparat, NFC i obsługuje 5G, a kupisz go za 649 złotych

Redmi Note 13 5G

Zacznijmy od wyświetlacza, ponieważ ten robi gigantyczne wrażenie. Mowa tu o 6,67-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który pracuje z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność w piku do 1000 nitów. Mowa tu więc o ekranie godnym flagowca, a nie budżetowego smartfona. Na tym jednak zalety tego smartfona się nie kończą. Mamy tu jeszcze potężny, 108 Mpix aparat główny, oraz 5000 mAh baterię, którą naładujemy z mocą do 33 W. Za zakupy zapłacimy natomiast zbliżeniowo przy pomocy NFC. Natomiast układ Dimensity 6080 z 6 GB RAM nie tylko zapewnia szybkie działanie smartfona, ale także łączność 5G. A wszystko to za jedyne 649 złotych.