Ten ręczny odkurzacz dotrze w każdy zakamarek, a dziś jest w świetnej promocji

Sęk w tym, że w ich przypadku warto mieć osobny zestaw szczotek , żeby nie sprzątać tymi samymi co podłogę. Te mogą się jednak wymieszać z tymi do zakamarków np. pod łóżkiem. Nie pomaga także rura od odkurzacza, a kiedy chcemy posprzątać w aucie, to już w ogóle robi się problem. Zwłaszcza kiedy mieszkamy w bloku i nie mamy garażu. Wtedy tak naprawdę pozostaje nam tylko odkurzacz na myjni.

CONCEPT Wet&Dry VP4370

Na szczęście mamy jeszcze odkurzacze ręcznie takie jak CONCEPT Wet&Dry VP4370, którego możecie kupić dziś w promocji. Odkurzacz ten ma bogaty zestaw wymiennych końcówek, które pozwolą mu dotrzeć w każde miejsce. Ma także dedykowaną szczotkę do usuwania sierści, co docenią właściciele czworonogów. Zwłaszcza wiosną, kiedy te zaczynają gubić zimową warstwę futra. Co więcej, CONCEPT Wet&Dry VP4370 pozwala nie tylko na sprzątanie rozsypanego brudu, ale także bez problemu wciąga rozlane ciecze. Natomiast jego bateria pozwala na 40 minut nieprzerwanej pracy. A wszystko to w atrakcyjnej cenie 249,99 złotych.