Ten prosty gadżet sprawi, że Android Auto w Twoim samochodzie stanie się bezprzewodowy

Na szczęście Android Auto wszystko zmienił. Od czasu jego wprowadzenia wystarczyło tylko podłączyć telefon kablem do zestawu i się cieszyć wydajnym i szybkim systemem na naszym samochodzie, który jest skrojony pod jego potrzeby. To pozwala nam na wygodne i bezpieczne korzystanie z nawigacji , czy funkcji multimedialnych. O ile nie zapomnimy podłączyć kabla, nim ruszymy autem . Właśnie z tego powodu w nowszych autach postawiono na komunikację bezprzewodową. Co jednak ze starszymi samochodami? Otóż wystarczy gadżet za 169 złotych .

Carlinkit Mini SE AIR X2

No cóż, jak nietrudno zgadnąć, raczej żaden z ich użytkowników nie wymieni samochodu dla wygodnego, bezprzewodowego Android Auto. Na szczęście istnieją urządzenia takie, jak Carlinkit Mini SE AIR X2. Ten niewielki adapter wystarczy podłączyć do samochodowego zestawu Android Auto i sparować go z naszym smartfonem. W ten sposób będziemy mogli się cieszyć Androidem Auto bez wychodzenia z samochodu. Co więcej, opcja ta działa także z Apple CarPlay. A wszystko to za jedyne 169 złotych.