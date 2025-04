Ten powerbank z powodzeniem zasili Twojego laptopa, a kupisz go w świetnej przecenie

Powerbanki przez lata kojarzyły się z czymś, czym naładujemy smartfona. Jednak obecnie ich rola nie ogranicza się wyłącznie do tego. Dobrze wie o tym każdy, kto musiał przynajmniej raz podładować swojego laptopa. Oczywiście nie każdy powerbank się do tego zadania nadaje. Przede wszystkim musi wspierać PD , czyli technologię stosowaną w większości laptopów do ich ładowania z USB-C. Kolejnym wymogiem jest przyzwoita moc na wyjściu . Typowe 22,5 W to za mało dla znacznej ilości laptopów na rynku. Ostatnią kwestią jest pojemność. Te 70 Wh można uznać za rozsądne minimum. Tak się natomiast składa, że Baseus PPIMDA-D03 Adaman , który spełnia te wszystkie wymagania, jest dziś w naprawdę atrakcyjnej cenie. Powerbank ten może być Wasz za jedyne 119 złotych .

Baseus PPIMDA-D03 Adaman

Oferuje on pojemność 20 000 mAh, co przekłada się na 74 Wh pojemności. Owszem, należy odjąć te 10-20% na sprawność przetwornicy. Jego moc wyjściowa dochodzi do 65 W, co jest wartością wystarczającą dla większości laptopów. Dodatkowo wspiera on następujące technologie ładowania: