Ten porządny głośnik Bluetooth kupisz dziś za grosze. Ma mocarną baterię i nie boi się deszczu

Głośniki Bluetooth to urządzenia, z których domyślnie korzysta się na zewnątrz. W końcu w domu mamy inne, zwykle znacznie lepsze nagłośnienie. W takim wypadku kluczowymi kwestiami, obok jakości dźwięku, są czas pracy takiego głośnika, jak i to, ile potrafi on znieść. Głośnik soundcore Select 3 , którego możecie kupić dziś aż 110 złotych taniej , czyli za jedyne 139 zł , jest pod tym względem bardzo obiecujący.

soundcore Select 3

Działa on w systemie 2.0, czyli ma wewnątrz dwa uniwersalne przetworniki dźwięku. Jego bateria to natomiast marzenie najwytrwalszego imprezowicza. Pozwala ona na aż 20 godzin słuchania muzyki. Nie są mu także straszne deszcze, wichury, ulewy, a nawet wpadnięcie do jeziora. A to dzięki temu, że jego obudowa jest zgodna z normą IPX7. A wszystko to za jedyne 139 złotych.