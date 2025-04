Ten najnowszy, wodoodporny tablet Samsunga może być Twój aż 400 złotych taniej

Tak się składa, że to jedna z wielu możliwości, które otwiera przed nami najnowszy Samsung Galaxy Tab S10 FE. Tablet ten oferuje także dostęp do Galaxy AI, czyli jedynej sensownej natywnej AI dostępnej na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo jest to urządzenie wodoodporne zgodnie z normą IP68. Nie straszne mu są więc deszcz, czy mimowolne kąpiele.