Ten mały gadżet pozwoli zadbać o komfortowe warunki w Twoim domu

SETTI+ SS302

Żeby jednak zdiagnozować problem, trzeba mieć do tego stosowne narzędzia. A tak się akurat składa, że miniaturowy, domowy higrometr z termometrem możecie kupić dziś w promocyjnej cenie za jedyne 27,99 złotych. Mowa tu o SETTI+ SS302, czyli jednym z elementów stosunkowo tanich zestawów inteligentnego domu. Urządzenie to nie tylko łączy się z pozostałymi narzędziami SETTI+, które przy jego pomocy mogą same poprawiać warunki wewnątrz naszych domów, ale także świetnie się sprawdzi jako samodzielne urządzenie. Zwłaszcza że odczytywać wyniki pomiarów możemy zarówno za pomocą aplikacji SETTI+, jak i bezpośrednio z ciekłokrystalicznego ekranu miernika. A wszystko to za jedyne 27,99 złotych.