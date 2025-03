Ten mały, acz mocarny głośnik Bluetooth kupisz dziś aż 180 zł taniej

Tak jest właśnie w tym przypadku. W dość niepozornym pudełku, które łatwo spakować do torby, lub plecaka skrywa się prawdziwa bestia. A dzięki temu, że z kształtu przypomina prostopadłościan z zaokrąglonymi rogami, to pozwala na efektywne spakowanie go przed wyjściem w plener obok innych niezbędnych rzeczy.

Soundcore Motion 300

Soundcore Motion 300, bo to o nim mowa, to głośnik, który możecie kupić w promocyjnej cenie za jedyne 219 złotych. Tu warto dodać, że jego standardowa cena wynosi 399 złotych. Mamy więc 180 zł oszczędności. Urządzenie to oferuje dwa przetworniki, których łączna moc wynosi aż 30 Watów. Natomiast dzięki kodekowi LDAC i technologii Hi-Res emitowany dźwięk jest niezwykle przyjazny dla ucha. Jego wbudowana bateria pozwala 13 godzin ciągłej pracy, co sprawia, że można długo się nim cieszyć. Warto także zaznaczyć, że Soundcore Motion 300 to głośnik, który nie boi się żadnych warunków. A to dzięki temu, że jego obudowa spełnia normy IPX7. Nie straszna mu jest więc nie tylko mżawka, ale nawet prawdziwa nawałnica. A wszystko to za jedyne 219 złotych.