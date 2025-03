Ten laptop będzie świetnym towarzyszem każdego ucznia i studenta, a jest w świetnej cenie

Dziś wiem, że dobry laptop to pojęcie względne. I do pracy biurowej, do szkoły, lub na uczelnie liczy się matryca przyjazna dla oczu, wygodna klawiatura, przyzwoita waga i mocna bateria , a nie czysta moc. W końcu nie każdy jest zapalonym graczem, a dziś nawet biurowy laptop pozwoli na uruchomienie wielu gier idnie, lub nieco starszych, ale wciąż świetnych tytułów AA i AAA.

Acer Aspire 15 A15-51M-561U

I właśnie takimi laptopami jest seria Acer Aspire 15: świetnymi do pracy biurowej i do nauki, które można ze sobą wszędzie zabrać. A dodatkowo dziś można kupić jednego z jej przedstawicieli za jedyne 2599 złotych. Mowa tu o modelu z układem Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 i dyskiem twardym NVMe 512 GB. Oferuje on naprawdę przyzwoitą wydajność do wszelkiej maści prac i programów biurowych. Fani gier również co nieco na nim odpalą. Jego 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD jest matowa, co pozytywnie wpływa na pracę z nim w okolicy okna, czy na zewnątrz. Dodatkowo sam laptop waży jedynie 1,77 kg. Nie jest to więc zawodnik klasy ciężkiej. Ot, przyzwoity laptop w naprawdę dobrej cenie 2599 złotych.