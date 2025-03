Ten gamingowy monitor kupisz za mniej, niż 500 złotych, a jego możliwości Cię zaskoczą

Jednak w przypadku graczy są jeszcze dwa aspekty, które są równie ważne jak poprzednie. Mowa tu o ich odświeżaniu i szybkości reakcji. To właśnie z myślą o takich osobach, które dysponują przy tym skromnym budżetem, powstał iiyama G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle Curved . Jest to 23,6-calowy monitor, który oferuje rozdzielczość Full HD . Biorąc pod uwagę jego rozmiar i zastosowanie większej rozdzielczości nie potrzeba. Ta budżetowa konstrukcja kosztuje w promocji jedyne 449 złotych , i raczej nikt go nie sparuje z potężnym PC do gier.

iiyama G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle Curved

Przejdźmy jednak do parametrów, które są istotne głównie dla graczy. Otóż monitor ten oferuje odświeżanie na poziomie 180 Hz, co przekłada się na 180 klatek na sekundę. Oczywiście jest to odświeżanie dynamiczne, które się synchronizuje z sygnałem obrazu. Co do opóźnień, to mamy tu do czynienia z 0,5 ms. I chociaż nie jest to najlepsza możliwa wartość na rynku, to warto mieć na uwadze, że czas reakcji przeciętnego człowieka to około 210 ms. Dodatkowo sam monitor jest zakrzywiony, co ma oddawać krzywiznę ludzkiego oka. A wszystko to w promocyjnej cenie 449 złotych.