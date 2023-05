Bestia, nie telewizor. W dodatku zabierzesz go wszędzie

Być może kojarzycie zwijany telewizor LG Signature OLED TV R, który wprowadzono na rynek w 2019 roku w oszałamiającej cenie 100 tys. euro. Na nieszczęście zainteresowanych, technologia ta wciąż pozostaje głównie ciekawostką, ale tym razem zyskuje chociaż mniejszą, potencjalnie bardziej przystępną formę.

Podczas Display Week w Los Angeles koreański producent pokazał kolejny zwijany telewizor, tyle że przenośny. Urządzenie ma ekran o przekątnej 18 cali i zamknięte jest w głośniku Bluetooth, przez co spełnia dwojaką rolę.

Specyfikacja techniczna gadżetu nie została co prawda ujawniona, ale pewnych szczegółów dostarcza dziennikarz serwisu HDTVTest, Vincent Teoh. Rozwijany ekran wytwarzany jest ponoć w technologii mikrosoczewek (MLA), co gwarantuje mu jasność na poziomie 1000 nitów. Rozdzielczość natywna matrycy ma wynosić z kolei 2560x1440 pikseli.

You may have seen the 55" rollable OLED TV, but here's a miniature 18-inch rollable OLED that converts into a portable boombox, unveiled by LG Display at #DisplayWeek2023. Specced to hit 1000 nits at 1440p resolution & 18" screen size, so potentially MLA panel? pic.twitter.com/1meFKtbfpD