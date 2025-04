Telewizor OLED od LG kupisz dziś w genialnej cenie. Gracze go pokochają

LG OLED48C45LA

Telewizor ten oferuje 48-calowy panel OLED 4K o odświeżaniu do 144 Hz. Ten aspekt docenią szczególnie gracze, którzy postanowią podłączyć do telewizora swoją konsolę, lub PC. Jednak i kinomaniacy będą wniebowzięci. Zwłaszcza że w telewizorze tym znajduje się układ α9 gen 7, który dostosowuje jakość filmów do panelu OLED, oraz podnosi ich rozdzielczość do 4K. Dodatkowo dzięki obecności WebOS dostajemy dostęp do bogatej biblioteki serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 4299 złotych.