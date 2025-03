Tego robota sprzątającego kupisz za pół ceny. Posprząta i po Tobie i po sobie

Oznacza to, że w środku może siedzieć nawet stado krasnoludków z miotełkami, a skrzaty na małych rowerkach mogą robić za napęd. To bez znaczenia: grunt, że jest czysto. I taki jest właśnie robot sprzątający EZVIZ RC3 Plus. To znaczy, nie że z krasnoludkami w środku, tylko że jest praktycznie bezobsługowy. A dziś możecie go kupić za pół ceny.

EZVIZ RC3

Robot ten nie oferuje funkcji mopowania, co wbrew pozorom można uznać za pewien plus. A to dlatego, że jest to maszyna samoczyszcząca, która składuje wszystkie brudy w stacji dokującej. Z tej oczywiście ostatecznie my musimy je zabrać. Jednak wedle deklaracji producenta jej czyszczenie będzie konieczne raz na trzy miesiące.