Tego laptopa z Windowsem schowasz do kieszeni, a jest dziełem znanej marki

Sprzęt

Przywykliśmy już, że małe, przenośne urządzenia z Windowsem mają kontroler i służą do gier. A przecież tak wcale być nie musi. Zastosowania dla takich sprzętów mogą być o wiele szersze. Od diagnostyki samochodowej, po kieszonkowy komputer, którego używamy awaryjnie, będąc w trasie, a w domu, czy biurze podłączamy go do monitora, myszy i klawiatury. Ewentualnie jako komputer do starych gier, który faktycznie mieści się w kieszeni.