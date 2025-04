Tego laptopa kupisz za jedyne 380 złotych. Nie jest to sprzęt dla każdego

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie jest to sprzęt dla każdego. A raczej jest to sprzęt dla dość wąskiej grupy osób. Może się on sprawdzić jako komputer warsztatowy lub diagnostyczny. Ewentualnie jako prosta maszyna do pisania dla kogoś, kto z jakiegoś powodu nie chce kupić w to miejsce używanego, ale o połowę tańszego Chromebooka, bo zależy mu na nowym sprzęcie. Dla wszystkich innych lepszym wyborem będzie używany komputer. W końcu Prowise ProLine 360° kupicie dziś za 380 złotych i o ile jest to dobra cena, jak na ten sprzęt, tak wiele więcej bym za niego nie dał.

Prowise ProLine 360°

Oferuje on 11,6-calowy, dotykowy ekran HD. Jego sercem jest układ Intel Atom x5-Z8350, co wbrew pozorom jeszcze nie brzmi wcale aż tak źle. Wspiera go 2 GB RAM, co już brzmi bardzo źle. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to mamy do czynienia z 64 GB eMMC. Po co komu takie coś? Na przykład do warsztatu stacjonarnego, lub mobilnego. Czyli w miejsca, gdzie komputer bierze się na firmę, żeby wrzucić go w koszty – więc dobrze jak jest nowy, oprogramowanie nie jest zbyt wymagające. Dodatkowo w miejscach tych warunki pracy są na tyle nieprzyjemne, że nie jest trudno o uszkodzenie sprzętu, więc dobrze, żeby był bardzo tani.