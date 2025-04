Tego laptopa gamingowego od Lenovo kupisz dziś 1000 zł taniej. Trzeba go jednak nieco rozbudować

Jest to swoisty gamingowy budżetowiec. Owszem, jego 15,6-calowy wyświetlacz Full HD z odświeżaniem 144 Hz robi wrażenie. Jednak to, że komputer jest sprzedawany bez systemu i warto dołożyć do niego RAM-u sprawia, że na samym zakupie jednostki wydatki wcale nie muszą się kończyć. Z drugiej strony w tej promocji może być Wasz za jedyne 3299 zł . A w tej cenie dziś trudno kupić nawet porządnego biurowego laptopa, a co dopiero gamingową bestię .

Lenovo LOQ 15IAX9

Na pokładzie znajduje się układ Intel Core i5 12gen 12450HX. Nie jest to najświeższa, ale wciąż przyzwoita jednostka. Wspiera go 16 GB RAM DDR5 4800 MHz. Na szczęście laptop ma dwa sloty i możliwość rozbudowy do 32 GB. Jeśli chodzi o pamięć na pliki, to znajdziemy tu SSD 512 GB. Zwieńczeniem całości jest RTX 4050 z 6 GB vRAM. A wszystko to za jedyne 3299 zł. W tej cenie to naprawdę porządny zestaw do grania.